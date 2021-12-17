Jandarma ortaokul öğrencilerini misafir etti

Düzce'de jandarma ekipleri ortaokul öğrencilerini ağırladı. Ekipler, öğrencilere hem jandarmanın görevlerini hem de jandarma okullarını anlattı.

Gölyaka İlçesi'nde 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerine Jandarma Komutanlığı kapılarını açtı. Ortaokul öğrencilerini misafir eden jandarma ekipleri, öğrencilere jandarmanın görev ve yetkilerini, çalışmalarını anlattılar. Komutanlık binasını gezen öğrencilere jandarma okullarının tanıtımını da yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere Güvenli internet kullanımı hakkında da bilgiler verdi.