İhlas Haber Ajansı

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Jandarma personellerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından jandarma ekiplerine mağdurla görüşme teknikleri üzerine eğitim verildi.


Jandarma ekiplerinin bazı mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde sorun yaşanmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim verildi. Kaynaşlı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere ŞÖNİM Psikoloğu Fatma Hasret Işık tarafından verilen eğitimde, mağdurla görüşme teknikleri konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

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