İhlas Haber Ajansı

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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında aç kalan sokak hayvanları için harekete geçen jandarma ekipleri, bazı noktalara yem bıraktı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında aç kalan sokak hayvanları için harekete geçen jandarma ekipleri, bazı noktalara yem bıraktı.


Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında, sokaklarda kalan ve hem kar ile hem de soğukla mücadele eden sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Jandarma ekipleri kış mevsimi boyunca yem bırakma faaliyetine devam edecek.

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