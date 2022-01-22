Jandarma tekstil işçisi kadınlara KADES'i anlattı

Jandarma ekipleri tekstil işçisi kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadınlara uygulanan şiddeti en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen KADES uygulamasını kadınlara anlatmak için harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ile Mücadele ve Çocuk Kısım amirliği ekipleri, Merkeze ilçeye bağlı Doğanlı Köyü'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 150 kadına bilgi verdi. Uygulamanın çalışma şeklini ve uygulamanın kullanım alanları hakkında kadınlara bilgiler veren jandarma ekipleri kadınların cep telefonlarına KADES Uygulamasını da kurdular.

Tekstil fabrikasında çalışan kadınlar ise uygulama hakkın da akıllarına gelen soruları ekiplere sorarak, tecrübelerini de paylaştılar. Eğitimin sonunda ise kadınlar uygulama ile daha güvende olacaklarını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.