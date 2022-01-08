Jandarma timleri okul okul gezip trafik dersi veriyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri okul okul gezerek öğrencilere trafik dersi veriyor.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı timler Akçakoca ilçesi Tepeköy ve Beyören köylerinde ilköğretim okullarında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere trafik dersi verdiler. Ekipler, öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler kapsamında genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk kurallarıyla ilgili sınıflarda eğitim verdiler. Çocuklarda trafikle ilgili eğitimi can kulağı ile dinlerken bir yandan da merak ettiklerini sordular.