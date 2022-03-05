Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri D-655 Akçakoca-Düzce Karayolu, Gölyaka ilçesi Yunusefendi Köy yolu ile Merkez ilçe Gümüşpınar ve Beyköy yolu güzergahlarında servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde 267 araç kontrol edilirken, 11 sürücüye 10 bin 310 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.