Jandarma trafik timleri kış tedbirlerini sıkı tutuyor

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız yağan kar yağışı, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerini de harekete geçirdi. Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında olumsuzluk yaşanabilecek noktalarda denetimlerini artıran jandarma trafik timleri, sorumluluğunda bulunan özellikle Düzce- Zonguldak D-655 karayolunda, il ve köy karayollarında yol açma çalışması yapan ekiplere yardımcı oldu.

Ekipler denetimlerde; Düzce faaliyet gösteren personel servis araçları, toplu taşıma araçları ve şoförleri, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve hafif ticari araçlar durdurularak kış lastiği kontrolleri yapıldı. Kış Lastiklerin diş derinliklerini, lastiklerde bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretleri kontrol edildi. Gerekli şartları sağlamayan araç sürücüleri hakkında trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca kış mevsiminde alınması gereken tedbirler kapsamında, araçlarda, bulunması gereken, patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, ara kablo, el feneri, ilk yardım çantası vb. malzemelerin denetimi yapıldı. Hususi araçlarda da can, mal ve yol güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış lastiği takılması konusunda uyarılarda bulunan jandarma trafik ekipleri araç sürücülerine, genel trafik kuralları, kış lastiği ve emniyet kemeri kullanımı, güvenli ve emniyetli taşımacılık konularında broşürler verilerek bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlarımızın güvenli ve emniyetli şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, mevsim şartlarına uygun olarak araçlarda kış lastiği kullanımı ve diğer trafik denetimlerine devam edileceği bildirilerek, güvenli ve kazasız yolculuklar dilediler.