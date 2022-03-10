Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy yollarında seyreden araçlara yönelik özel trafik denetimi yaptı. Akçakoca ilçesi Fakıllı, Tepeköy, Beyören, Balatlı, Merkez ilçe Mamure ve Üçyol, Çilimli ilçesi Karaköy ve Pırpır, Yığılca ilçesi İğneler köy yolu güzergahlarında yapılan denetimde 119 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimde 3 araç, 1 sürücü trafikten men edilirken, 5 araç sürücüsüne 9 bin 943 TL cezai işlem uygulandı.