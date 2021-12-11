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Jandarma uygulamalı trafik eğitimlerine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerince uygulamalı trafik simülasyon parkuru kuruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince uygulamalı trafik simülasyon parkuru kuruldu. Öğrenciler trafik şubeye giderek uygulamalı simülasyon eğitimleri almaya başladı.


Düzce'de öğrencilere yönelik trafik eğitimleri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ederken, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri de komutanlık içerisinde uygulamalı simülatör eğitim parkuru kurdu. İlkokul ve Ortaokul öğrencileri komutanlığa giderek hem jandarma hakkında bilgiler aldı hem de trafik eğitimi hakkında bilgiler aldı. Öğrenciler Jandarmalardan aldığı simülatörlerle eğitim almasının ardından uygulamalı olarak da trafik eğitimi aldı.

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