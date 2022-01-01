İhlas Haber Ajansı

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Jandarma uyuşturucu kullanıcılarını uygulamada yakaladı

100 Karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yeni yıla vatandaşların huzur içinde girmesi için jandarma ekipleri Gümüşova ilçesi D-100 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen otomobili durduran ekipler, 3 kişinin bulunduğu otomobilde yaptıkları aramada 85 gram bonzai maddesi ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Olay ile ilgili olarak otomobilde bulunan T. U., F. B. ve F. B. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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