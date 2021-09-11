Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Düzce Merkez Çakırlar Mahallesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde V. B.'nin ikametinde uyuşturucu madde ve tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. KOM şube narkotik arama köpeği unsurları ile yapılan aramada 6 adet kavanoz, 2 adet poşet ve 1 adet bardak içerisinde toplam bin 80 gram esrar, 1 fişek Metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet Kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.