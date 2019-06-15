Jandarma'dan 180. Yıl ziyareti

kuruluş yıldönümü nedeniyle Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve komutanlar Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Düzce'de Jandarma ekipleri kentte araçlarla şehir turu attılar. Sonrasında ise Jandarma personeli kam bağışında bulunmuşlardı. Bugün ise Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve komutanlar Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Vali Zülkif Dağlı, yıldönümü kutlayarak başarılar diledi.