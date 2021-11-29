Jandarmadan ağır tonajlı taşıtlara denetim

Kontrol noktalarından durdurulan araçlara ve şoförlere ait olması gereken belgeler kontrol edildi. Özellikle, kış tedbirleri kapsamında 1 Aralık itibariyle zorunlu olan kış Lastiği kullanımının başlayacağından gereken tedbirlerin alınması ve kaza anında araç altına girmeyi engellemek için arka ve yan koruma çerçevesi bulundurulması konusunda yerinde ikaz ve bilgilendirme yapıldı.

Yapılan trafik denetim ve kontrol faaliyetinde 209 araç kontrol edilirken, çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 15 araç şoförüne 10 bin 618 TL idari yaptırım uygulanmış ve 3 araç trafikten men edildi.