Jandarmadan genç yaşta trafik eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma trafik timleri okul okul gezerek geleceğin büyüklerine trafik eğitimi veriyor.

Düzce Merkez Doğanlı Köyü Eşref Taşhan İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim öğretim gören 155 öğrenciye Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan trafik timleri, okul okul gezerek eğitim veriyor. Geleceğin büyükleri ve sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler kapsamında güvenli karşıdan karşıya geçiş yerleri, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, araçlardan inme ve binme gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konularda bilgilendirmede bulundular.

Çocuklar eğitimde merak ettikleri soruları da sorarak öğrendiler.