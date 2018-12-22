Jandarma'dan kış lastiği uygulaması

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, 1 Aralık 2018'den itibaren kış lastiği takması zorunlu olan araçlarla ilgili olarak denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, sorumluluk bölgesindeki karayollarında yapılan denetimlerde durdurulan ve kış lastiği takması zorunlu olan araçlarda, kış lastiği olup olmadığı ve mevcut kış lastiklerinin de diş derinliği kontrol edildi. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte, vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobiller durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de olup olmadığını kontrol etti. Yetkililer tarafından, özellikle zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Düzce ilinde, kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının da 625 TL olarak uygulandığını hatırlatıldı.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla yol kullanıcılarının trafik güvenliğine yönelik duyarlılıklarının artırılması noktasında denetimlerin süreceği bildirilirken, sürücüler de uygulamanın özellikle can güvenliği açısından çok büyük önem arz ettiğini kaydettiler.

113 sürücüye cezai işlem uygulandı

Yapılan kış lastiği denetimde bin 297 araç kontrol edilirken, 113 araç sahibine 52 bin 167 TL. cezai işlem uygulanırken 46 araç trafikten men edildi.