Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkeze bağlı Gölormanı köyünde okuyan 5. sınıf öğrencilerini Melenpark içindeki Jandarma Çocuk Trafik Eğitim Sınıfına götürdü. Öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi konular anlatıldı.