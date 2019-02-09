Jandarma'dan okul önlerinde denetim

Okulların açılmasıyla birlikte okul çağındaki çocukların suça sürüklenmesini, suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak, huzur ve güven içerisinde okula gidiş gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karışabileceği kazaları önlemek amacıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamalar yapıldı. Tüm İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımı ile çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 192 umuma açık yer kontrol edilirken, 528 araç ve 2 bin 165 şahıs sorgusu yapıldı. Ayrıca 74 okul servis aracı denetlenirken 11 araç sürücüsüne 3 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi, 6 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.