Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Jandarma ekipleri soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için harekete geçerek hayvansever lokanta sahiplerinden aldıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarını beslediler.

Jandarma ekipleri soğukta yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvansever lokanta sahiplerinden aldıkları et ve kemikleri Akkaya Köyü mesire alanın da sahipsiz sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına verdiler. Jandarma ekipleri, hayvansevenlerinde desteği ile sık sık sokak hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam edecek.