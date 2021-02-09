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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Konuralp bölgesinde bir şahsa ait eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ev ve şahsın aracında yapılan aramada Roma dönemine ait 2 adet bakır balta, 8 adet bakır keski, ve suç unsuru bir çok malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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