Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

Düzce'de jandarma ekipleri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlara, harekat noktalarına, güzergah üzerindeki davranışlarına yönelik denetim yapıldı. Akçakoca bölgesinde yapılan denetimde 103 araç kontrol edilirken 2 araç sürücüsüne 4 bin 101 TL cezai işlem uygulandı, kusurlu bulunan bir araç trafikten men edildi.