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Jandarmadan uyuşturucu geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları aramada 14 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı Payp ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde arama köpek unsurları ile birlikte gece geç saatlerde Beyköy Otogar gişelerinde F.A. ve S. M.'nin bulunduğu Düzce plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 14 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı Payp ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

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