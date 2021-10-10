İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düzce’de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıaliler köyündeuyuşturucu madde imal edildiği istihbaratını alan Düzce İl Jandarma ekipleri, S.D. ve Z.D. isimli şahısların evine baskın yaptı. Jandarma ekipleri evde ve evin eklentilerinde yaptıkları aramada, 2 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Evde bulunan S.D.ve Z. D. ise gözaltına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.