Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşova ilçesi Pazarcık köyünde S. B.'nin fındık bahçesinin yakınındaki ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ile Gümüşova ve Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S. B.'nin ev ve eklentilerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 640 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayda yakalanan S. B. Adli makamlara sevk edildi.