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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Günbaşı köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Düzce Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden R.S. isimli şahsa ait ev ile eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 300 gram kubar esrar ile 15-30 santimetre boylarında 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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