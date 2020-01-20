Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele bütün unsurlarla devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube müdürlüğü ekipleri şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde ve ikametinde fişekler halinde esrar maddesini ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu yaptıkları uygulamalar esnasında şüphelenerek durdurdukları K. Ö. isimli şahsın üzerinde fişekler halinde 8 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiler. Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında izin alarak soruşturmayı derinleştirdiler. K. Ö.'ye ait evde fişek halinde her biri 2 şer gramlık paket, 10 gramlık 5 adet fişek, kavanoz içinde 3 gram olmak üzere toplamda 13 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiler. K.Ö. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.