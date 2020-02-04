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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve aracında aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde ve aracında aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Şehit Murat Demir Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen Ü. Ç.'nin aracında ve evinde yapılan aramada 101 adet Extacy hap, 55,5 gram Skunk uyuşturucu madde, 26,5 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ile Ü.Ç.'nin üzerinden suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 40 TL nakit para ele geçirildi.


Düzce Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli Ü. Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlara sevk edildi.

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