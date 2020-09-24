Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde Düzce kent merkezi ve Koçyazı Mahallesi bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.B. (23) isimli şahıs takibe alındı. Yapılan operasyonla yakalanan ve adli makamlara sevk edilen A.B. tutuklandı.

3 şüpheli hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Olayda 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.