İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından Otluoğlu köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından Otluoğlu köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluoğlu köyünde ikamet eden Ç.Ç'nin evinin bahçesinde yasa dışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan adli arama neticesinde boyları 50 ila 150 santimetre arasında 17 kök hint keneviri ile yaklaşık 0.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ç.Ç. ise gözaltına alındı.

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