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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtaki şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtaki şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.


Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıcuma TEM bağlantı yolunda KOM Şube ekipleri ile icra edilen önleyici hizmet devriyesinde durdurulan ticari araçta bulunan İ. İ. isimli şahsın üzerinde; 2 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 4 adet extacy hap, 4 adet Lyrica sentetik ecza hapı, 1 adet Gyrex sentetik ecza hapı, 1 adet payp adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını ardından ise serbest bırakıldı.

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