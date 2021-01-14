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Jandarmadan yağmacılara operasyon

Düzce İl Jandarma ekipleri, yaptıkları başarılı operasyonla yağma suçu işleyen çeteye operasyon düzenledi.

Şahısların işyerlerine ve evlerine yapılan operasyonda sahte 10 bin 300 Euro yakalandı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbar üzerine yağma suçu işleyen çeteye operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda çete üyelerinin iş yerlerine ve evlerinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda senet, çek ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 300 Euro sahte para yakaladı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin tamamlanarak adliyeye çıkartılmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılacak.

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