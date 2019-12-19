Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Düzce'de 3 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların evlerine ve ev eklentilerine operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen 3 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Düzce merkeze bağlı Göl Ormanı köyünde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaptıklarını belirledikleri 3 eve ve ev eklentilerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda A.Y., R.Ü. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda ise 33 gram kubar esrar maddesi, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve tabanca fişeklerine ise el konuldu.