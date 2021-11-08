İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmayı gördü paniğe kapılınca yakalandı

Düzce’de uygulama yapan jandarma ekiplerini görünce panikleyen şahsın yol kenarına attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Düzce'de uygulama yapan jandarma ekiplerini görünce panikleyen şahsın yol kenarına attığı poşetten uyuşturucu çıktı.


Düzce il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Düzce-Akçakoca karayolunda uygulama yaptı. S.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerini görünce panikleyerek içinde 100 gram uyuşturucu bulunan poşeti yol kenarına atmaya çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucuya ise el konuldu. Şahıs ifadesi alınmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Jandarma ekipleri ayrıca yaptıkları uygulamalarda 2 farklı noktada, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsı gözaltına aldı. Şahısların üzerinden 10 gram gram esrar ele geçirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.