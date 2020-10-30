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Japon turistlere Düzce tanıtımı yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turizm alanlarının tanıtımı Dünya’ya yayıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin turizm alanlarının tanıtımı Dünya'ya yayıldı. Uzak doğu ülkelerinden birisi olan Japonya'dan ülkemize gelen turistler için Düzce tanıtımı yapılmaya başlandı. İlerleyen günlerde Japonya'dan Düzce'ye turistlerin gelmesi bekleniyor.


Düzce'nin turizm alanlarının tanıtımı için bir çok alanda çalışmalar yürütülürken, Güzeldere Şelalesi ve Aydınpınar Şelaleri'nin ünü Dünya'ya açıldı. Uzak doğu ülkelerinden birisi olan Japonya'dan ülkemize gelen turistler için bir çalışma yapan özel bir turizm şirketi, Japon turistlere Düzce tanıtımı yapmaya başladı. Düzce'nin Güzeldere Şelalesi ve Aydınpınar şelalelerinin fotoğraflarının yer aldığı tanıtımda Düzce ile ilgili de bilgiler verildi. Japon turistlerin ilerleyen zamanlarda yapılan tanıtım alanlarına gelmesi bekleniyor.

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