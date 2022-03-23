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KAAN projesi kapsamında eğitim düzenlendi

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi kapsamında Düzce’de eğitim programı düzenlendi.

Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi kapsamında Düzce'de eğitim programı düzenlendi.


Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) için uygulama hazırlandı. Uygulama kapsamında özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Programa; Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şube müdürleri, polisler ve özel güvenlik görevlileri katıldı.

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