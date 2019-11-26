Kabak ve kestane festivali konuşuldu

Zülkif Dağlı, 2. yapılacak olan Kabak ve Kestane Festivali ile Düzce'de yetiştirilen ürünlerin dünyaya tanıtılacağını söyledi.

Düzce'de 29 Kasım -1 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivali için yapılan hazırlıklar ve festival içerikleri Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında değerlendirildi. Toplantıya Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve ilgililer takıldı.

Toplantıda konuşan Düzce Kent Konseyi Başkanı AV. Arb. Ali Dilber düzenlenecek olan festivale Düzcelilerin sahip çıkacağına inandığını belirterek "Geleneksel 2. Düzce Kabağı ve Kestane şenliği Cuma günü saat 14:00‘dan itibaren başlayacak. Cumartesi ve Pazar şeklinde tamamlanacak. Bu şenliği, Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Kent Konseyi olarak hep birlikte yapıyoruz. Bu konuda biz geleneksel hale gelen bu kabak ve kestane şenliğini en iyi şekilde düzenlenmesi ve etkin olması için çalışma yapıyoruz. Düzce'nin bu işe sahip çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, Düzce'nin en önemli ürünlerinin başında gelen kabak ve kestanenin düzenlenen festivalle dünyaya tanıtılacağını belirterek “Geçen yıl festivalin birincisini yapmıştık. Kabak festivali adı altında. Kent Konseyinin kararı ile ünü il sınırlarını aşmış Düzce Kestanesi de festivale ilave edildi. Bu hepimizin ortak yaptığı bir çalışma ve geçin yıla göre bu yıl biraz daha oturmuş olacak. Hedefimiz ve beklentimiz o yönde. Geçen yıl ilkinde nasıl olur diye başladık ama gayet güzel olduğunu gördük. Biraz daha Türkiye'ye açılmış olacağız. Biraz daha Dünyaya açılmış olacağız inşallah. Bu çalışmaların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tanıtım olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Yoksa yerel kalırız her zaman. Pazarlama imkanımız olmaz, reklam boyutumuz olmazsa başarılı olmamız mümkün değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılmanın ardından basına kapılı olarak görüş alışverişinde bulunuldu.