Kabaoğlu'na veda yemeği

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Tarım ve Orman Uzmanı olarak atanan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Kabaoğlu için düzenlendi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yaklaşık 6,5 yıl görev yaptıktan sonra Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Tarım ve Orman Uzmanı olarak atanan Harun Kabaoğlu için birlikte çalıştığı görev arkadaşları tarafından bir veda yemeği gerçekleştirildi.

Yekte bir konuşma yapan Harun Kabaoğlu, güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek “6,5 yıldır sizlerle beraber bu görevi yürüttüm. Arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Görev sürem boyunca şeffaf bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Görev sürem boyunca emeğini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarımdan helallik almak istiyorum, hepiniz hakkınızı helal edin, çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Necdet Çiçek'te yaptığı konuşmada, “Müdürümüz ile görev süremiz boyunca beraberce çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Ayrıca yeni görevinde de başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Yemek ve konuşmaların ardından plaket ile hediye takdiminin ve Harun Kabaoğlu'nun kurum personelleri ile vedalaşmasından sonra veda yemeği sonlandırıldı.