Kabloları çalan hırsızlar parkı karanlıkta bıraktı

Düzce Belediyesi, Saatçigil Caddesi üzerinde bulunan ve içerisinde halı saha ile basketbol sahası da olan parkın aydınlatma elemanlarını talan eden, elektrik kablolarını çalan hırsızların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Hırsızların verdiği zararın ardından harekete geçen Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma sistemini tamamen değiştirerek karanlıkta kalan parkı yeniden vatandaşların kullanımına açacak.