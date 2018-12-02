Kaçak avcılar Akçakoca'da bir karacayı telef etti

Geçmiş yıllarda da karaca vuran avcılar, bu kez Deredibi Çiçekpınar arasında bir karacayı öldürdü.

Olayla ilgili açıklama yapan Akçakoca İşletme Müdürü Zafer Ekinci, “Bugün akşam saat 19 civarlarında İşletme Müdürlüğümüze gelen bir ihbarda Deredibi-Çiçekpınar köyü arasında eski taşocağı civarında yaralı bir karaca keçisi olduğunun iletilmesi üzerine orman muhafaza memurlarımız olay yerine intikal etmiştir. Olay yerine gidildiğinde karacanın baş kısmından vurulduğu ve bu yaraya bağlı olarak öldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili Milli Parklar ve Orman İşletme Şefliğimiz faillerinin bulunması için çalışma başlatmıştır” dedi.