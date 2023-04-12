İhlas Haber Ajansı

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Kaçak avcıların kasnaklarına el konuldu

Düzce Efteni Gölü’nde kaçak balık avcılığını önlemek için yapılan denetimde göl içinde kurulu halde bulunan kasnaklar toplandı.

Düzce Efteni Gölü'nde kaçak balık avcılığını önlemek için yapılan denetimde göl içinde kurulu halde bulunan kasnaklar toplandı.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ekiplerince, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanında kaçak balık avcılığını önlemek maksatlı kontrol ve denetim yaptı. Yapılan denetimde kaçak bir şekilde göl içinde kurulu halde bulunan kasnaklar tespit edilerek el konuldu.


Ekiplerin koruma kontrollerini aksatmadan aralıksız bir şekilde sürdüreceği öğrenildi.

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