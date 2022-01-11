Kaçak avcılığa geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde yasak olan Karacayı avlayan şahsa 12 bin 683 lira idari ve tazminat cezası kesildi.

Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, bir vatandaşın yasak tür olan Karaca avı yaptığı görüntüleri ele geçirilmesi üzerine Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durum bildirildi. Doğa Koruma ekipleri olayla ilgili görüntüleri inceleyerek şahısları tespit etti. Kaçak karaca avı yapanlara 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat uygulandığı bildirildi.