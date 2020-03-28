İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kaçak kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kaçak kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.


Yığılca ilçesinde kaçak olarak avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Yığılca İlce Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi avlandıkları esnada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 6 adet yarı otomatik tüfek ele geçirildi. Ekipler, suçüstü yakalanan 6 kişiye belgesiz, takozsuz ve avlanma süresi dışında av yapmaktan işlem uygulandı. Düzce DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız olarak yürüttüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.