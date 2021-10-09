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Kaçak kestiği ağaçlarla jandarmaya yakalandı

Düzce’de Beyköy bölgesinden kaçak kestiği ağaçlarla evine giden sürücü, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Düzce'de Beyköy bölgesinden kaçak kestiği ağaçlarla evine giden sürücü, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.


Düzce'nin Beyköy Beldesinde yaşanan olayda ormandan kestiği ağaçları aracına yükleyen N.A. isimli şahıs, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrol uygulama yaptığı noktaya geldi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada 5 adet yaklaşık 2,3 metreküp damgasız ağaç yakaladılar.


Yakalanan kaçak ağaçlar ile birlikte ağaçları taşıdığı araca el koyan ekipleri, aracı ve ağaçları Düzce Orman Şefliği teslim ettiler.

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