Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen 18 Iraklı Karadeniz kıyısında yakalandı

Türkiye'e kaçak yollarla giriş yapan ve Yunanistan'a gitmek isterken insan kaçakçıları tarafından Karadeniz kıyılarına bırakılan 2'si çocuk 18 Irak uyruklu şahıs Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, insan kaçakçıları tarafından doğu illerinden Avrupa'ya götürülmek için yola çıkan 2'si çocuk 18 Irak uyruklu şahıs, minibüs ile Akçakoca ilçesine bağlı Karaburun köyüne getirilerek bırakıldı. Burada köylüler tarafından fark edilen kaçak şahısları, köylüler jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri Türkiye'ye kaçak giriş yaptığını belirledikleri şahıslar gözaltına alarak Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Şahısların Yunanistan'a gitmek için yurda kaçak olarak giriş yaptıkları ve insan kaçakçıları tarafından kandırılarak Karaburun köyüne bırakıldıkları ortaya çıktı.