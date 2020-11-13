Kaçan şahsın aracından ruhsatsız silah ve tüfek çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mala zarar verme olayına karışarak olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerinin amansız takibi sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 tüfek, bir tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Akçakoca'da 12 Kasım'da meydana gelen olayda Beşyol mevkiinde park halindeki otomobile çarparak kaçan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın eşgalini tespit eden ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 33 adet tabanca mermisi, 33 adet av tüfeği mermisi, 3 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken şahsın Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.