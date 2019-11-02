Kadım girişimcilerden minik sporculara eşofman desteği

TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, önümüzdeki günlerde Bosna Hersek'e gidecek olan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Takımına eşofman seti hediye etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, DTSO'da düzenlenen törenle minik judocular, antrenörleri Nermin Alayıldız ve ailelerini misafir ederek, Mutlum Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Düzce TSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan'ın hazırlattığı eşofman setlerini kendilerine hediye etti.

Programda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, gençlerin spora yönlendirilmesinin kötü alışkanlıklardan korunması adına önemli bir adım olduğunu belirtirken, yine aynı gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eşofman setlerinin temininde sponsor olan Tekstil Komitesi Başkanı Mutlu Kayan da Meslek Liselerinin büyük önem taşıdığını belirterek gençlerin önce meslek sahibi olup ardından üniversite yönelimlerini yapmalarının daha başarılı seçim olacağını ifade etti.

Programda konuşan İl KGK Başkanı Aslına Akbal Tüysüz, bu spor branşında bir kadının sorumlu olmasının ailelere ve genç sporculara olumlu katkılar sağladığını, Nermin Alayıldız'ın tüm aşamalara aileleri dahil etmesi dolayısıyla gençlerin spora daha da sıkı sarıldığının altını çizdi.

Programın son bölümünde şampiyonaya katılacak olan sporculara eşofman ve çanta setleri hediye edildi.