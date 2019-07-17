Kadın çiftçiler bilgilendirildi

Gümüşova Elmacık Köyünde açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TAB) kursunun 24 kursiyeri; Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ihtisaslaşma kapsamında Gölyaka Açmaköy ve Hacıyakup köyünde 2018-2019 dönemlerinde dikimleri yapılan Tıbbi Adaçayı, Anadolu Adaçayı, Hint Yağı Bitkisi ve Bilyalı Kekik tarlalarını ziyaret etti.

Program kapsamında, Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selime Semra Erol ekili-dikili alanlarda uygulamalı olarak TAB yetiştiriciliğini anlattı. Etkinlikte; Gümüşovalı kadınlar Gölyakalı kadınlar ile buluştu. Kadınlar hem kaynaştı, hem de TAB yetiştiriciliği ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.