DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi'nin geliştirilmesi için hazırlanan ‘Kadın Emeği Merkezi Gelişim İhtiyaç Analiz Raporu' projesi desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında kadın emeği merkezi geliştirilecek.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Düzce Valiliği tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde bulunan kalıcı iş merkezlerinde hayata geçirilen Kadın Emeği Merkezi'nin geliştirilmesi için hazırlanan proje kabul edildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın teknik destek programından destek almaya hak kazanılan Düzce Kadın Emeği Merkezi gelişim ihtiyaç analizi raporu projesi kapsamında kadın girişimcilerle tanışma ve merkezin eksikliklerin belirlenmesine yönelik toplantı düzenlendi. Eksikliklerin belirlenmesinin ardından merkezde geliştirme çalışmaları başlayacak.