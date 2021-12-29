Kadın emeği merkezine kitaplar konuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi'nde oluşturulan kitaplığa Halk Kütüphanesi tarafından onlarca kitap hediye edildi.

Düzce'de kadınların bir araya gelerek hem üretim hem de ev ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Düzce Valiliği tarafından hizmete açılan Kadın Emeği Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Kadınların boş vakitlerini değerlendirmek için gittiği ve ev ekonomisine destek verdiği merkezde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kadın Emeği Merkezi'ne kütüphane oluşturuldu. Vakfın kurslarında bulunan kadınlar tarafından kütüphaneye kitaplıklar yapıldı. Düzce Halk Kütüphanesi de oluşturulan kitaplıklara onlarca kitap bağışlayarak yerleştirmesini gerçekleştirdi.