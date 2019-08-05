Kadın girişimciler proje çalışmalarını hızlandırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, proje çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Düzce Baro Başkanı Azade Ay ile bir araya geldi. İlk ziyaretlerini Yıldırım'a gerçekleştiren kurul üyeleri, Kadın Girişimcilik Merkezi ve Üretici Kadın Pazarı projeleri hakkında bilgiler verdi. TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün tarafından gerçekleştirilen rutin saha çalışmaları sırasında tespit ettikleri kadın girişimci adaylarının Düzce'ye ait ve unutulmaya yüz tutmuş olan yöresel el sanatlarını sürdüren kadınların Kadın Girişimciler Kurulu ile irtibata geçirilmelerini ve destek olmalarını istedi. Ayrıca kadın kooperatifçiliğinin sürdürebilirliğinin yerinde tespiti için, başarılı örneklerden biri olan Ankara Nallıhan Nal-Etik Kooperatifinin ziyaret edilmesi kararlaştırıldığı ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım da destek vereceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın ardından Baro Başkanı Azade Ay ile bir araya gelen Düzce KGK üyeleri, geçmişte Düzce kadınları adına başarılı çalışmalar gerçekleştiren Düzce Kadın Platformuna destek olabileceklerini ifade etti. Düzce'nin “Kadın Dostu Kent” olabilmesi için gerekli adımların atılması noktasında söz birliğine varıldı. KGK üyeleri, Düzce'de halka açık parklarda karşılaşılan kadına ve çocuğa taciz, istismar vakalarından birebir şahitlerden aktarılan vakaları iletti. Baro Başkanı Azade Ay, bu konudaki hassasiyetlerini belirterek kamusal alandaki parklara ve ışıklandırması zayıf sokaklara güvenlik kameraları konulmasını ve yeterli aydınlatmanın sağlanması hususundaki konuların sıkı takipçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.