İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın gözü ve eliyle sanat sergisi açıldı

8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kadın kursiyerleri yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile görücüye çıkarttı.

Kağıt rölyef ve gümüş takı işletmeciliği kurslarına giden bayanların yaptığı birbirinde güzel eserler sergiyi gezenleri büyüledi.


8 Mart Dünya Kadına Günü dolayısıyla Düzce'de Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bayan kursiyerleri sergi açtı. Sergide bayanların yaptığı kağıt rölyef tablolar ve gümüşlerden yapılan takılar sergilendi. 100 Kursiyerin 150'ye yakın tablosunun sergilendiği sergide ayrıca 20 gümüş takı işleme kursiyerinin de yaptığı birbirinden güzel takıları yer aldı. Sergi hakkında bilgiler veren Kağıt Rölyef Kursu usta öğreticisi Hanife İlhan, kadın gözüyle ve eliyle yapılan eserlerin sergilendiğini belirterek; “Sergimizde yaklaşık 100 kursiyerin 150'ye yakın eseri sergileniyor. Buradaki tabloların tamamı kadınlar tarafından yapılan eserler. Bizde kadınlar gününde anmalı bir etkinlik yaparak kadınlarımızın eserlerini sergileyerek, onların yaptığı sanatsal faaliyetleri herkese gösterelim istedik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.